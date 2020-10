Antwerp kent tegenstanders in Europa League

Voetbalclub Antwerp neemt het in de groepsfase van de Europa League in poule G op tegen het Engelse Tottenham, het Bulgaarse Ludogorets en het Oostenrijkse LASK.

Bij Tottenham, vorig seizoen enigszins tegenvallend zesde in de Premier League, vertrok in het tussenseizoen Jan Vertonghen naar Benfica. Toby Alderweireld is wel nog aan boord bij de Spurs. Tottenham verpletterde in de play-offs donderdag het Israëlische Maccabi Haifa met liefst 7-2. In de competitie openden de Spurs met 4/9.

Ludogorets pakte in Bulgarije vorig seizoen voor het negende seizoen op rij de titel. Het leidt in de nieuwe Bulgaarse competitie ook met zestien punten na zeven duels. De club sneuvelde wel al in de tweede voorronde van de Champions League tegen het Deense Midtjylland. Donderdag werd in de play-offs van de Europa League met 0-2 gewonnen van het Wit-Russische Dynamo Brest. De Bulgaren namen eerder vrijdag Josué Sa over van Anderlecht. Ook Stéphane Badji (ex-Anderlecht) staat er onder contract.

LASK Linz tot slot kent de Belgische voetballiefhebber van de confrontatie tegen Club Brugge vorig seizoen in de derde voorronde van de Champions League. Blauw-zwart troefde de Oostenrijkers toen af, die wel nog een knap parcours aflegden in de Europa League en daar de achtste finales bereikten. In de eigen competitie werd LASK derde. In het nieuwe seizoen begon de club met 7/9.

