Antwerp kijkt uit naar fandag

De Rode Duivels zijn zonet gehuldigd door de koning in het paleis van Laken voor hun knappe prestaties op het WK voetbal in Rusland. België behaalde er de derde plaats, de beste prestatie ooit. Opvallende afwezige vandaag is Antwerpenaar Toby Alderweireld. Als enige ontbreekt hij in Laken. Op sociale media maakten heel wat mensen zich ongerust over zijn afwezigheid. De voetbalbond laat weten dat Alderweireld ziek is. Hij is na de match tegen Engeland geveld door griep en ligt dus in bed. Geen festiviteiten vandaag dus voor de sympathieke Antwerpenaar. Foto Belga