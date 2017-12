Antwerp klimt naar 4de plaats

Antwerp staat sinds gisteren op de 4de plaats in het klassement van de Jupiler Pro League. De Great Old klopte Zulte Waregem in eigen huis met 1 - 2.

Hairemans kan na 6 minuten Antwerp op voorsprong brengen via een penalty. Op het halfuur verdubbelde Ardaiz de score. Nadien kreeg RAFC opnieuw een penalty, deze keer miste Hairemans. In de 2de helft scoorde De Fauw nog tegen voor Zulte Waregem. Antwerp staat nu op de 4de plaats in het klassement met 31 punten, 3 minder dan Anderlecht.

(foto Belga)