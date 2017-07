Antwerp stelt 4 nieuwkomers voor

Royal Antwerp FC mag vandaag vier nieuwkomers voorstellen. Reda Jaadi en Zotsara Randriambololona zagen onze fans al aan het werk tijdens de oefenwedstrijden, maar de twee anderen zijn helemaal ‘nieuw’. Centrale verdedigers Dylan Batubinsika en Moustapha Sall komen de rood-witte kern nu ook versterken. Dat meldt Antwerp vandaag in zijn nieuwsbrief.



Moustapha Bayal Sall

Met Moustapha Bayal Sall (°30/11/1985, Dakar (SEN)) werd een akkoord bereikt over een contract van 1 seizoen (+ 1 jaar optie) bij de Great Old. Deze rijzige rechtsvoetige centrale verdediger (1,93m) maakte eerder naam bij de Franse subtopper AS Saint-Etienne. Bij de vurige traditieclub speelde hij maar liefst 224 wedstrijden op het hoogste niveau, waarvan 24 in Europees verband. Hij won er ook de Coupe de la Ligue in 2013. De ervaren Senegalees werd door Saint-Etienne weggeplukt bij US Gorée uit zijn thuisland, waarna hij 10 jaar lang voor de groen-witten speelde. Hij maakte tussendoor nog één kort zijsprongetje bij AS Nancy, en kwam het voorbije seizoen uit voor Al-Arabi Sports Club in Qatar.

Sall is gekend om zijn fysieke présence en ervaring, ook op internationaal vlak. Hij verzamelde immers al 29 caps voor Senegal, en nam deel aan de Afrika Cups van 2008 en 2012.

Met de speler en zijn huidige club is er een akkoord afgesloten. Sall gaat nu terug naar Senegal om nog enkele administratieve zaken te regelen, en sluit dan aan op stage.



Dylan Batubinsika

Deze jonge Fransman (°15/02/1996, Cergy-Pontoise (FRA)) is een rechtsvoetige centrale verdediger. Hij kwam eerder uit voor de Franse topclub Paris Saint-Germain, waar hij ook zijn opleiding genoot. Bovendien speelde hij heel wat wedstrijden bij de sterke Franse nationale jeugdreeksen. Na zijn avontuur bij de Parijse beloften is het nu tijd om de stap te zetten naar een profcompetitie, en dat doet hij bij Royal Antwerp FC. Dylan tekende voor twee seizoenen (+ een jaar optie).

Batubinsika maakte al kennis met de kern en trainde gisteren voor het eerst mee.



Reda Jaadi

Reda is een aanvallende middenvelder (°14/02/1995, Brussel) die eerder zijn opleiding kreeg bij Standard Liège. De 22-jarige Belgische Marokkaan kan uit de voeten als spelmaker, maar ook op de flanken. De linkspoot deed eerder ervaring op bij Dessel Sport, Visé (waarmee hij op een blauwe maandag nog uitkwam tegen de Reds!) en KV Mechelen. Hij kwam bij in de jeugdreeksen ook al uit voor de nationale U18. Reda tekende een contract voor één jaar (+ een jaar optie).



Zotsara Randriambololona

Zotsara – of laten we hem vanaf heden gewoon ‘Zout’ noemen, zijn favoriete roepnaam – Randriambololona (°22/04/1994, Nice (FRA)) valt niet alleen op omwille van zijn mooie naam, maar ook omwille van zijn voetballende kwaliteiten. Bij oude bekende Excelsior Virton werkte hij bijna zestig wedstrijden af, nadat hij zijn opleiding had genoten bij Sedan en Auxerre in Frankrijk. Zout komt dan wel uit voor de nationale ploeg van Madagaskar, hij is eigenlijk een geboren Fransman. De Malagassiër speelt als flankspeler voornamelijk op rechts, en ligt voor de komende twee seizoenen vast (+ een jaar optie) bij RAFC.