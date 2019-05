Acht weken lang brengen we verschillende Antwerpse voetbalclubs in beeld die een apart verhaal hebben qua jeugdwerking. En als beloning voor een goed verhaal, krijgen zij dan twee nieuwe trainingsdoelen. Vandaag aandacht voor de Koninklijke Gooreind Voetbal Vereniging. De lokale club van het gehucht Gooreind in Wuustwezel is dat, maar ook een club die bijna niet meer had bestaan. Een aantal jaar geleden zat de club diep in de schulden. Maar met veel passie en wilskracht hebben tal van enthousiastelingen de club er weer bovenop gekregen. Met nieuwe investeringen, met meisjesvoetbal en met... mamaploegen.