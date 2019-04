Antwerp krijgt geldboete voor gebruik pyrotechnisch materiaal

Sofie Goos neemt zondag deel aan de 10 Miles. Dat doet de voormalige proftriatlete wel bijna elk jaar. Maar nu is het toch wel heel bijzonder want Sofie Goos is 8 maanden zwanger. Ze zegt dat ze er absoluut bij wil zijn, bij het evenement, en dus zeker zal starten. Of ze de 10 Miles ook helemaal uitloopt of niet, dat is niet belangrijk.