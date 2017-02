Antwerp mag om titel strijden na onwaarschijnlijke thriller

Antwerp staat er niet goed voor in Eerste Klasse B. The Great Old staat momenteel nog op 0-0 tegen Lommel en grote concurrent Lierse is net voor het kwartier op 1-0 gekomen na een gigantische flater van de doelman. Bij Antwerp vreesden ze vooraf al dat Roeselare het niet eerlijk zou spelen. De West-Vlamingen kunnen zelf kiezen tegen wie ze het opnemen in de testwedstrijden om de titel en Lierse ligt de West-Vlamingen dit seizoen veel beter dan Antwerp. Antwerp heeft het zelf lastig tegen Lommel.