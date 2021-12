Antwerp mag zich ploeg van 't Stad noemen na derbyzege

Antwerp is de ploeg van 't Stad. Het won vanmiddag de voetbalderby met 0-1 van Beerschot. Het doelpunt werd gemaakt door Radja Nainggolan. Ook vorig jaar won Antwerp de 2 derby's.

The Great Old heeft zondagnamiddag de stadsderby op bezoek bij rode lantaarn Beerschot met het kleinste verschil (0-1) gewonnen. Na een matige eerste helft met wat halve kansen was het uitgerekend Radja Nainggolan die tegen de club waar hij destijds de jeugdreeksen doorliep, en waar hij ambassadeur is, op het uur de ban brak voor de bezoekers uit Deurne-Noord. Met een schitterende streep met zijn rechter liet de voormalige Rode Duivel Beerschot-doelman Mike Vanhamel kansloos: 0-1.

Opstootjes tijdens en na de match

Tijdens en na de Antwerpse derby is het op het Kiel tot opstootjes gekomen. Na de 0-1 van uitgerekend Radja Nainggolan stak een Beerschot-fan het veld over om een vuurpijl in het Antwerp-vak te gooien, het dieptepunt van een tumultueuze tweede helft, met ook enkele opstootjes op het veld, en waarin beide teams nog een strafschop claimden. De dader kon meteen na het voorval overmeesterd worden door politieagenten in burger. Het bleef echter 0-1 en dat kon een deel van de thuisaanhang maar moeilijk verkroppen. Na het laatste fluitsignaal bestormden een aantal Beerschot-fans dan ook het veld, de politie moest massaal tussenbeide komen om erger te voorkomen. Spelers van beide teams stonden op dat moment immers nog tussen de lijnen.

Een wedstrijdverslag en reacties mogen we u, omwille van de rechten, niet tonen op de website. Daarvoor moet u afstemmen op het ATV-Nieuws.