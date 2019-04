Antwerp moet Lamkel Zé één match missen na rode kaart

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag twee speeldagen schorsing, waarvan een met uitstel, en 1.500 euro boete opgelegd aan Antwerp-speler Didier Lamkel Zé.

De sanctie is een gevolg van zijn rode kaart in de thuiswedstrijd tegen Standard (2-1) vorige vrijdag. Scheidsrechter Verboomen gaf Lamkel Zé de rode kaart na een opstootje met Paul-José Mpoku. Die laatste zou de Antwerp-aanvaller uitgedaagd hebben en ging na een duw van Lamkel Zé theatraal tegen de vlakte, alsof hij een slag kreeg in het aangezicht.

Op basis van het verslag van ref Verboomen, die melding maakte van agressief gedrag en een duw in het gezicht, eiste het Bondsparket vier speeldagen schorsing. Antwerp pleitte dinsdag voor de vrijspraak, want Mpoku had volgens advocaat Jorgen Van Laer de scheidsrechter misleid. Over de intenties van Mpoku laat de Geschillencommissie zich niet uit. 'Maar de beelden bevestigen het rapport van Verboomen helemaal niet. Lamkel Zé duwt tegen de schouder en niet in het aangezicht', luidt het vonnis. 'Ook al was de intensiteit van de duw niet overdreven, de reactie van Lamkel Zé is niet toelaatbaar. Van een profvoetballer wordt verwacht dat hij zich in alle omstandigheden kan beheersen.'

De 22-jarige Kameroener houdt twee speeldagen schorsing over, waarvan eentje met uitstel wegens het blanco disciplinaire strafblad. Tenzij Antwerp beroep aantekent, is Lamkel Zé komende vrijdag geschorst voor de verplaatsing naar leider KRC Genk.

(Bron en foto : © Belga)