Antwerp moet winnen van Eupen

Bij Antwerp maken ze zich op voor een ontzettend belangrijke wedstrijd. Wil Antwerp play-off 1 alsnog halen, dan moét het morgenavond winnen van Eupen.

The Great Old zal het de laatste twee speeldagen wel moeten doen zonder trainer Laszlo Bölöni langs de zijlijn, want de Roemeen is geschorst. En daarom besliste de club ook om de wekelijkse persbabbels te schrappen. Hoe dan ook, of Antwerp nu play-off 1 haalt of niet, de club trekt sowieso na het einde van de reguliere competitie op stage naar Spanje. Want Bölöni wil daar nog eens stevig doortrainen.

(foto © Belga)