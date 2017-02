Goed nieuws van voetbalclub Antwerp. The Great Old won deze namiddag met 1-0 van Lommel.Het zag er lange tijd niet goed uit voor Antwerp. Het wilde maar niet lukken tegen Lommel, terwijl Lierse wel snel scoorde tegen Roeselare na een flater van de West-Vlaamse doelman. Antwerp was dus lange tijd virtueel uitgeteld, tot Roeselare 7 minuten voor tijd scoorde op Lierse. Antwerp had nog één goal nodig en die viel in de slotminuut. Hairemans trapte vanop de stip heerlijk binnen. 1-0 dus en Antwerp geplaatst voor de testwedstrijden. het mag nu in twee onderlinge duels met Roeselare bepalen wie er naar eerste gaat.