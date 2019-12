Het zwembad van Wijnegem blijft wellicht nog drie jaar open, maar dan is het onherroepelijk gedaan. Eerder deze week kon u op ATV al zien dat u binnen twee weken niet meer kan gaan zwemmen in het bad van Hemiksem, maar dus ook het zwembad van Wijnegem is bijna versleten. Het bad is ruim 40 jaar oud en het onderhoud kost de gemeente bijzonder veel geld: 250.000 euro per jaar. Wijnegem voert al jaren gesprekken met de buurgemeenten voor de bouw van een nieuw intergemeentelijk bad, maar die plannen krijgen maar moeizaam vorm. De gemeente hoopt dat de leerlingen van de Wijnegemse scholen binnen enkele jaren terecht zullen kunnen in het nieuwe zwembad dat Sportoase gaat bouwen aan de Ruggeveldlaan in Deurne. Dat zou in het najaar van 2021 klaar moeten zijn.