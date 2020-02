Antwerp niet akkoord met toekenning mediarechten en wil zelf rechten verkopen

Op een bijkomende algemene vergadering van de Pro League in Diegem hebben 22 van de 24 profclubs woensdag een akkoord bereikt over de toekenning van de mediarechten in het voetbal de komende vier seizoenen aan Eleven Sports. AA Gent en Antwerp waren het niet eens met de voorwaarden en stapten uit de collectieve verkoop.

Antwerp stapte als een van de elf kleintjes (zogeheten K11) niet mee in het verhaal. De Great Old wilde meer en verlaat daarom de collectieve verkoop. Ook AA Gent stapt niet mee in het verhaal. De Pro League laat in een persbericht weten 'te bekijken hoe het proces verder gezet kan worden'.

(foto © Belga)