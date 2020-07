Het voorstel van een competitie met 18 clubs heeft het niet gehaald op de Algemene Vergadering van de Pro League. Het competitieformat blijft zoals het was met 16 clubs en miniplay-offs.Dat betekent dat Beerschot en OH Leuven op 1 augustus moeten spelen om volgend seizoen te promoveren naar 1A. Volgens vicevoorzitter Walter Damen van Beerschot is er nu dudelijkheid en moet de focus op de eerste wedstrijd liggen.