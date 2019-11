In Kallo, in de Waaslandhaven, was er dit weekend de Havenland Run & Walk, de tweede editie na het succes van de eerste vorig jaar. Lopen in het donker langs de lichtjes van de Schelde, of liever een ochtendwandeling om de sfeer van de haven te proeven. Ook dit jaar konden de deelnemers genieten van een prachtig stukje natuur met de haven als achtergrond.