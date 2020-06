Antwerp over Lamkel Zé "Niemand staat boven de club"

Antwerp heeft officieel gereageerd op de afwezigheid van Lamkel Zé en zijn uitlatingen in de pers. Hieronder het standpunt van RAFC.

De club heeft nota genomen van de uitlatingen in de pers door zijn speler Didier Lamkel Ze en bevestigt ook dat de speler gisteren en vandaag niet is opgedaagd op training. Dit zonder geldige reden. Zoals steeds wordt ook dit intern verder bekeken en aangepakt maar we willen duidelijk melden dat niemand boven de club staat en ieder contract dient gerespecteerd te worden.

Iedereen met een rood-wit hart verdient het dat er met volle focus gewerkt wordt naar volgend seizoen en de toekomst toe. We kijken er ongelooflijk naar uit om na deze speciale periode zo snel mogelijk opnieuw voor een volle Bosuil te kunnen aantreden.

Einde reactie Antwerp fc

