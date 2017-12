Antwerp pakt belangrijk punt bij Standard

Antwerp heeft een punt gepakt bij Standard. Op Sclessin werd het 1-1. Orlando Sa scoorde in de blessuretijd van de eerste helft de 1-0.

Na de pauze kwam Antwerp beter in de match en dat werd beloond in de 72ste minuut. The Great Old kreeg toen een strafschop na een overtreding op Owusu. Hairemans maakte vanop de stip gelijk.

Sinan Bolat ontpopte zich nog tot held van de namiddag bij rood-wit. Hij pakte een strafschop van Orlando Sa. Die had de thuisploeg gekregen na een schwalbe. Het bleef dus 1-1. Standard mist zo de kans om over Antwerp te springen in de stand. De Rouches hebben 24 punten, dat is er eentje minder dan Antwerp.