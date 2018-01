Antwerp pakt met 9 man een punt bij Charleroi

In de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp een punt gepakt tegen AA Gent. In een rechtstreeks duel om de vierde stek in het klassement kwam de Great Old iets voorbij het halfuur op achterstand via Yaremchuk. Maar nog voor de pauze legde Stallone Limbombe de 1-1 eindstand vast. Met het puntje blijft Antwerp ook na 23 speeldagen stevig in de top 6. Reactie van Geoffry Hairemans.