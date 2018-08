Antwerp pakt veiligheidsproblematiek aan in overleg met de stad

Antwerp heeft de voorbije jaren veel investeringen gemaakt in de infrastructuur en veiligheid van de Bosuil site. Zo heeft RAFC voor het seizoen 2016-2017 online verkoop van tickets/abonnementen opgestart én elektronische toegangscontrole/draaihekken geïnstalleerd. Simultaan werd er toen ook geïnvesteerd in het plaatsen van nieuwe camera’s.



Deze investeringen hebben ervoor gezorgd dat er in het eerste seizoen in 1A zo goed als geen ernstige incidenten zijn gebeurd.



Dit seizoen merkt RAFC dat het gebruik van bengaals vuurwerk bij thuis- en uitwedstrijden een blijvend probleem is. De enkelingen die hiervan de oorzaak zijn verpesten de sfeer én veiligheid voor al onze supporters, stewards, politie, medewerkers én spelers.



Hierdoor lanceerde de club een sensibiliseringscampagne met o.a. een filmpje en verschillende berichten op onze kanalen omtrent gebruik van vuurwerk en bommetjes. Dit om de supporters nogmaals te wijzen op de gevaren van deze praktijken.



In overleg met de Stad Antwerpen, de ordediensten én onze supportersclubs gaat dit aangepakt worden zodat de Bosuil opnieuw een veilige thuishaven is voor jong én oud! De supporters hebben immers geen vuur nodig om de ‘Hel van Deurne-Noord’ te creëren.



Met een bijkomende investering van 100.000 EUR investeert RAFC om de infrastructuur en veiligheid voor onze supporters te verbeteren. Zo zal onze club door Europese experts een externe audit laten uitvoeren. Op basis van deze resultaten gaat onze club verder noodzakelijke maatregelen nemen. Daarnaast worden bijkomende camera's geïnstalleerd in de loop van september.



Om de organisatie van onze uitwedstrijden efficiënter te laten verlopen investeert RAFC in een registratiesysteem. Hierdoor zullen alle supporters bij uitwedstrijden geïdentificeerd worden met hun e-ID waardoor er een totaal beeld is van alle aanwezige supporters.