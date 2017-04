Antwerp rouwt om overlijden kampioenencoach

Voetbalclub Antwerp is in rouw omdat oud-trainer Harry Game overleden is.



De Brit was de laatste coach die Antwerp een titel in eerste klasse bezorgde. Dat gebeurde in 1957. Twee jaar eerder won The Great Old onder zijn bewind ook de beker. Game is zestig jaar later nog altijd de jongste trainer ooit die in België een beker én een titel pakte. Hij bleef zeven jaar op de Bosuil. Hij keerde er wel nog eens terug, maar dat werd toen geen succes. Game werd 93 jaar.