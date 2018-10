Antwerp Smart Zone wordt zichtbaar

In de Sint-Andrieswijk hebben de stad Antwerpen en onderzoek- en innovatiehub imec de Antwerp Smart Zone ingericht in nauwe samenspraak met het district, de bewoners en de handelaars van de wijk. De stad en imec zullen er in samenwerking met technologiebedrijven nieuwe oplossingen testen rond mobiliteit, veiligheid en klimaatadaptatie met feedback van de gebruikers.

In de Antwerp Smart Zone wordt uitgetest hoe technologie het leven in de stad aangenamer en veiliger kan maken. De zone ligt in de wijk Sint-Andries, een echte stadswijk met smalle woonstraten vol inwoners, winkels met laad- en losverkeer en weinig parkeerplaatsen. Het is een miniatuurversie van de hele stad – ideaal om in te experimenteren. Begin 2018 zijn de onderzoeksprojecten rond slimme verlichting en veilig oversteken opgestart en deze zijn nu in volle voorbereiding. Sinds 17 september maken 33 nieuwe verkeersborden aan de invalswegen naar deze wijk passanten erop attent dat ze de Antwerp Smart Zone betreden.

Het eerste onderzoeksproject dat nu wordt voorbereid, test een ecosysteem van slimme verlichting uit. Slimme sensoren op de verlichtingspalen registreren bv. beweging, geluid en warmte, kunnen met elkaar communiceren en zelf beslissingen nemen aan de hand van complexe regels. Het basketpleintje wordt zo alleen verlicht als bewegings- en geluidssensoren opmerken dat er ook echt gespeeld wordt. De lampen aan de rand van het plein geven feller licht als regensensoren aangeven dat de zichtbaarheid vermindert. En als een bewoner ‘s nachts het plein wil oversteken, detecteren slimme camera’s die beweging en zorgen ze ervoor dat de lampen op dat parcours wat extra licht geven. Zo worden de aanwezige lampen optimaal ingezet op maat van de gebruikers van het plein. Dit is mogelijk dankzij een IoT-infrastructuur (Internet of Things). Momenteel worden de nodige metingen uitgevoerd om de systemen op elkaar af te stemmen.

Simultaan wordt ook het tweede onderzoeksproject rond veilig oversteken voorbereid. Vaak worden verkeerslichten genegeerd omdat ze op rood staan terwijl er geen dwarsverkeer is. Het project Veilig Oversteken in de Antwerp Smart Zone wil in kaart brengen hoeveel keer het rode licht genegeerd wordt. Zo wil de stad inzicht krijgen in wanneer en waarom een rood licht genegeerd wordt om het negeergedrag te kunnen verminderen. Het project zal worden opgezet op het complexe kruispunt van de Kronenburgstraat, Nationalestraat en Volksstraat. Daar kruisen vier straten, met een trambaan in het midden, elkaar.

Momenteel worden alle componenten voor dit project technisch getest: de signalen van de camera, de signalen van de verkeerslichten, het finetunen van de cameraspecificaties, de installatie van wifi,... Wanneer het onderzoeksproject effectief van start gaat, zullen camera’s een overstekende voetganger kunnen opmerken en deze gebeurtenis in real-time vergelijken met de stand van de verkeerslichten. Aan de betrokken verkeerslichten komen er digitale borden waarop zichtbaar zal zijn hoeveel mensen er door het rode en groene licht zijn overgestoken. Om het wachten aangenamer te maken, zullen de schermen ook quiz-vragen over Antwerpen tonen.

Beide projecten starten in principe tegen het einde van het jaar.

Privacy staat voorop

De sensoren en camera’s verzamelen gegevens over objecten, mensen en bewegingen in de stad. Die gegevens beschermen tegen misbruik en diefstal is voor de stad een topprioriteit. Een gespecialiseerd team houdt alles nauwlettend in de gaten en garandeert zo dat alle slimme toepassingen ontwikkeld worden met respect voor de privacy van bewoners en bezoekers.

Op www.antwerpsmartzone.be en op de locaties van de onderzoeksprojecten kan men terugvinden welke gegevens op welke manier worden verzameld en gebruikt, met respect voor de toepasselijke wetgeving. Deze informatie kan eveneens worden geraadpleegd op één van de interactieve schermen in de Antwerp Smart Zone (Sint-Andriesplaats & Theodoor Van Rijswijckplaats). De bewoners worden bovendien op de hoogte gebracht met bewonersbrieven en flyers.

Wie vragen heeft, kan ook steeds contact opnemen via privacy@antwerpsmartzone.be of met een brief naar Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (met vermelding van Antwerp Smart Zone).