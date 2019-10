Antwerp Spring Festival wil klassieke muziek op festivalkalender zetten

In Antwerpen zet een groep ondernemers zijn schouders onder een nieuw stadsfestival rond klassieke muziek. Het Antwerp Spring Festival zal van 3 tot 9 mei 2020 plaatsvinden in de pas gerestaureerde Handelsbeurs, maar volgens de organisatoren moet het in de hele stad weerklank vinden.

De organisatie belooft zowel alom bekende stukken, onder meer van Beethoven en Dvorák, als nieuw werk en zelfs 'een vleugje rock & roll'. Er wordt onder meer samengewerkt met het orkest van Opera Vlaanderen, schrijver Tom Lanoye, acteur Stefaan Degand en componiste Hanne Deneire. De thuisbasis voor de vier hoofdconcerten wordt de Handelsbeurs, maar tijdens het 12 uur lange 'Discovery' zal er op 12 locaties in de stad doorlopend muziek weerklinken, gaande van klassiek tot jazz, muziektheater, kleinkunst en cabaret tot kindervoorstellingen. 'Als mensen aan klassieke muziek denken, vallen meestal meteen de namen van Mozart of Beethoven, maar we gaan véél meer doen dan dat', zegt aristiek directeur (en dirigent) Benjamin Haemhouts. 'Antwerpen is een stad van traditie, maar ook een stad van innovatie. Dit trekken we door in onze aanpak: nagenoeg elk concert is er een creatie van nieuw werk.' Alle info over het festival staat op www.antwerpspringfestival.be. De voorverkoop start wel pas in januari.