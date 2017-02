Antwerp stelt fans gerust

Een echte topaffiche vanavond op de Bosuil met de kraker tegen Lierse. Als The Great Old wint, kan het de titel in het tweede periodekampioenschap al ruiken en zet het een grote stap richting eerste klasse. Maar volgens de krant Het Laatste Nieuws kan een extrasportief verhaal een fameuze domper zetten op het mooie verhaal dat Antwerp nu aan het schrijven is. Zo zouden er volgens HLN fouten zijn gebeurd bij de overheveling van de NUNACO, het stamnummer, de naam en de kleuren van de club, van de vzw Antwerp FC naar de NV Antwerp Management.

Zo moet die patrimoniumoverdracht op voorhand in het bondsblad Sportleven aangekondigd worden. Omdat schuldeisers van de vzw zich dan nog konden melden. Maar die procedure zou niet gevolgd zijn. Opvallend is dat een tegenstander van Antwerp in Eerste klasse B, Union, de feiten ontdekte.

Antwerp ontkent dat met klem. Ze hebben dat gedaan volgens de aanwijzingen van licentiemanager Nils Van Brantegem. Ze zien er een poging in van Philips om de club te destabiliseren in de belangrijke laatste weken van de competitie.

Hieronder de integrale reactie van de club:

"Als reactie op het vandaag verschenen artikel bevestigt de club dat ze de procedures van de KBVB heeft gevolgd in verband met de overdracht. Er is dan ook geen reden tot ongerustheid bij de supporters. De club betreurt dan ook de sensatiezucht van deze bepaalde krant op onze wedstrijddag, en de vijandelijke houding van een clubbestuurder van een nochtans mooie traditieclub.

RAFC staat erop deze verduidelijking nog aan te brengen voor de wedstrijd van vanavond, zodat iedereen zich met een gerust gemoed op een spannende wedstrijd kan verheugen."