Antwerp stelt transfers voor

Antwerp heeft zonet drie nieuwe spelers aangekondigd op een persconferentie. Zo is er onder meer de langverwachte transfer van Steven Defour. Zijn contract bij Burnley werd verbroken, dus hij komt gratis over. De ex-Rode Duivel tekende een contract van 1 jaar. Daarnaast komen er twee spelers over van landskampioen Genk. Spits Zinho Gano wordt gehuurd voor één seizoen, met een aankoopoptie. Manuel Benson komt over voor vier seizoenen. Over eventuele uitgaande transfers wil Antwerp nog niks kwijt. Mogelijk zouden Hairemans en Haroun vertrekken. En later op de avond is er mogelijk nog een inkomende transfer, die van de Nederlandse verdediger Wesley Hoedt. Die speelde nog voor Tottenham en kwam ook al zes keer uit voor Oranje. Straks live een interview met Defour in ons nieuws!