Beerschot Wilrijk verloor gisteravond ook de laatste wedstrijd van het seizoen. Het was een duel om de laatste plek in de groep tegen het kwakkelende Oostende. Maar de kustjongens komen in het Olympisch Stadion al snel 0-1 voor na een doelpunt van Sakala. Beerschot Wilrijk vecht nadien nog wel terug, maar ex-KV Mechelenspeler Vanlerberghe maakt er in de 65ste minuut 0-2 van. Bourdin kan nog wel de aansluitingstreffer scoren, maar verder komt Beerschot Wilrijk niet meer. En zo eindigt het mooie seizoen van de Mannekes in 1B toch wel in mineur met een troosteloos laatste plek in play-off 2.