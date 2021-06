Er is opnieuw een baby’tje gevonden in de Antwerpse vondelingenschuif van Moeders voor Moeders. Het jongetje krijgt de schuilnaam ‘Finn’ mee. Het is burgemeester en wettelijke voogd, Bart De Wever die het nieuws bekend maakte. Het was sinds 2019 geleden dat er nog een baby’tje achtergelaten werd in de schuif. Finn verkeert in goede gezondheid.