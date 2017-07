Antwerp strikt Portugese flankspeler

Antwerp heeft een nieuwe flankspeler. De Portugees Ivo Tiago dos Santos Rodrigues sluit vanaf vandaag aan bij de groep.

Rodrigues is nog maar 22 jaar, maar verzamelde toch al 120 wedstrijden als prof. De helft daarvan werkte hij af op het hoogste Portugese niveau bij Vitoria Guimaraes, Arouca en Paços de Ferreira. De flankspeler (1,80m) kan op beide flanken uit de voeten en pikte tot dusver regelmatig zijn doelpuntjes mee.

De nieuwe aanwinst was bovendien een vaste waarde in de nationale jeugdteams van Portugal, en werd zelfs tweede op het EK U19 in 2014. Ivo Rodrigues wordt voor één seizoen door FC Porto ter beschikking gesteld aan de Great Old.

