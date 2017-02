Antwerp-supporter vermist

Een 23-jarige jongeman is sinds dinsdagmiddag vermist. Het gaat om Jens Geeraerts. Een fervent Antwerp-supporter, die ook de neef is van voormalig Antwerp-manager Carl Geeraerts. De man verscheen niet op zijn werk, was ook niet op zijn appartement en hij geeft geen enkel teken van leven. Dat is absoluut niet zijn gewoonte.

Zijn wagen werd teruggevonden in de Dambruggestraat in Antwerpen.

Zijn vader Bert deed op facebook een oproep en die wordt nu massaal gedeeld.