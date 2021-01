Antwerp-supporters bezoeken beloftentraining om in gesprek te gaan met Lamkel Zé

Een deel van de harde kern van Antwerp is vanavond naar de beloftentraining afgezakt om een hartig woordje te spreken met aanvaller Didier Lamkel Zé. Dat bleek uit beelden op sociale media.

De 24-jarige Kameroener, die al sinds oktober niet meer meetraint met de A-kern van de Great Old, deed vorige week met enkele fratsen nog maar eens van zich spreken. Zowel de fans als Lamkel Zé bleven rustig bij het gesprek vandaag. Vorige week maandag misdroeg Didier Lamkel Zé zich nog maar eens op de Bosuil. De aanvaller kwam zich, gekleed in een truitje van Anderlecht, aanmelden voor een training van de A-kern. Dat veroorzaakte veel hetze op sociale media. De security ontzegde hem bovendien de toegang tot het stadion, omdat hij geen deel meer uitmaakt van de A-kern. In de namiddag keerde de Kameroener terug naar het stadion om te trainen met de B-kern.

Op Twitter verscheen nadien een filmpje waaruit bleek dat hij in de kleedkamer een maagdelijk witte muur had beklad. Op Instagram liet hij weten in een bericht 'morgen met een truitje van Beerschot naar de club te zullen komen'. Zover kwam het uiteindelijk niet, maar de aanvaller kreeg op sociale media in die mate bedreigingen dat er politiebescherming aan te pas kwam. Een dag later verontschuldigde hij zich op de clubkanalen van Antwerp, waarna de rust wederkeerde.

