De bewoners van residentie Domitys hebben vandaag een tijdreis gemaakt. Beroepsantwerpenaar Tanguy Ottomer trakteerde hen op een interactieve lezing over zijn boek "Time Machine Antwerpen". Ottomer toonde zijn publiek foto's van plekken in de stad die in de loop der tijden grondig veranderd zijn. En dat bracht allerlei herinneringen naar boven. Het was voor de bewoners de allereerste post-corona-activiteit in een grote groep.