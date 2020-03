Antwerp Symphony Orchestra annuleert concerten tot 13 april

Het Antwerp Symphony Orchestra annuleert al haar concerten tot en met 13 april om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De afgelasting geldt zowel voor thuisbasis de Koningin Elisabethzaal als andere locaties die het orkest zou aandoen: de Groenzaal in Gent, het Concertgebouw van Brugge en de eigen muziekstudio in Antwerpen. Nog in de Elisabethzaal wordt na het concert van het City of Birmingham Symphony Orchestra ook dat van San Francisco Symphony op 2 april geannuleerd.

(Foto : Antwerp Symphony Orchestra)