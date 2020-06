Antwerp Symphony Orchestra geeft weer concerten in Elisabethzaal vanaf 1 juli

Het Antwerp Symphony Orchestra herneemt op 1 juli zijn activiteiten met vier concerten in evenveel dagen in zijn vaste residentie, de Koningin Elisabethzaal. Daar is het volgens het orkest mogelijk om alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen voor publiek en muzikanten.

Het zou het eerste grote klassieke muziekevenement in ons land zijn sinds de lockdown. Het concert in kwestie wordt een uitvoering van het werk 'Fratres' van Arvo Pärt, voor strijkers en slagwerk, en van de 'Zevende symfonie' van Antonin Dvorák. Het concert heeft geen pauze en zal ongeveer een uur duren. Op woensdag 1 juli gaat het om een open generale repetitie voor genodigden, de drie dagen nadien is het grote publiek welkom.

Antwerp Symphony Orchestra stelt dat de Koningin Elisabethzaal het mogelijk maakt om een concert op te voeren zonder de nodige veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus uit het oog te verliezen. Van de 2.000 plaatsen voor publiek zouden er ruim 600 kunnen worden bezet. Voor de eerste vier concerten wordt er wel nog gewerkt met een maximumcapaciteit van 200 bezoekers. Er wordt ook gewerkt met meerdere ingangen en looproutes met eenrichtingsverkeer.Het orkest zou met 60 personen kunnen spelen, verdeeld over strijkers, blazers en slagwerkers die allemaal voldoende afstand van elkaar kunnen bewaren en toch samen kunnen spelen. De podiumoppervlakte kan immers worden uitgebreid door de beweegbare koortribune naar achteren te schuiven. 'De technische en ruimtelijke mogelijkheden die de nieuwe Koningin Elisabethzaal ons biedt zijn zeer uitgebreid', zegt intendant Joost Maegerman. 'Dat maakte het voor ons haalbaar om naar alternatieven te zoeken zodat we hier weer van de schoonheid van klassieke muziek kunnen genieten.'