Antwerp Symphony Orchestra voor het eerst op tournee in Zuid-Amerika

Het Antwerp Symphony Orchestra reist de komende dagen voor het eerst - en ook als eerste Vlaamse orkest ooit - naar Zuid-Amerika voor een tournee. Het orkest geeft drie concerten in het Teatro Mayor in het Colombiaanse Bogotá en twee in de Sala São Paulo in het Braziliaanse São Paulo.

'Met veel trots vervullen we onze toonaangevende rol als ambassadeur van Vlaanderen in het buitenland', reageert intendant Joost Maegerman. 'We kijken er ook naar uit om de lokale concertcultuur te ontdekken.' In Bogotá neemt het Antwerp Symphony Orchestra deel aan het Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Tijdens dat tweejaarlijks festival worden een of meerdere componisten in de schijnwerpers gezet. Dit jaar zijn dat Brahms, Schubert en Schumann.

Het Antwerp Symphony Orchestra zal onder leiding van de Amerikaanse gastdirigent Robert Trevino drie verschillende programma's verzorgen. In São Paulo zal Trevino opnieuw het orkest leiden, tijdens twee verschillende programma's, met onder meer het Vierde pianoconcerto van Beethoven.Het orkest zal in de twee Zuid-Amerikaanse steden ook aan 'outreach' naar lokale jongeren doen. 'Het orkest zet hiermee zijn maatschappelijk-educatieve werking verder op tournee, waardoor ook in het buitenland diverse doelgroepen worden bereikt', klinkt het.

(foto © Antwerp Symphony Orchestra)