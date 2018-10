Antwerp Tower: Verkoop appartementen van start

Dit weekend gaan de 240 appartementen van Antwerp Tower, het ambitieuze binnenstedelijk reconversieproject van buurtontwikkelaar Matexi in verkoop. Naast appartementen komen er ook kantoren en winkels.

"De vernieuwde Antwerp Tower belichaamt stedelijk comfort. Je kunt resideren in het centrum van de stad zonder inkijk, in complete privacy", verklaart Philip Rubbens, Project Developer bij Matexi Antwerpen. De werken zitten op schema. Vanaf nu zal de Antwerpenaar ook boven de grond de werken zien vooruitgaan. De eerste bewoners kunnen in het voorjaar van 2021 hun intrek nemen in Antwerp Tower. Geïnteresseerden zijn zaterdag 13 oktober welkom in het nieuwe verkoopkantoor op de Frankrijklei 50.

Wonen, werken, shoppen en cultuur

Matexi presenteert met Antwerp Tower een van zijn meest ambitieuze binnenstedelijke projecten. De voormalige kantoren worden verbluffend getransformeerd tot een moderne, multifunctionele toren, naar ontwerp van Wiel Arets. In Antwerp Tower komen er naast 240 appartementen ook kantoren, winkels en horeca. Werken, wonen, shoppen en cultuur gaan er naadloos in elkaar over. In totaal zal 110 meter gevel op het gelijkvloers ingericht worden met winkels. De verbouwing loopt parallel met de heraanleg van het Operaplein waardoor er een totaal nieuwe plek ontstaat in de binnenstad waar zowel Antwerpenaren als bezoekers kunnen genieten van de troeven van de stad.

Wonen boven de stad

De toren staat op de kruising van de De Keyserlei en de Frankrijklei, de ingang komt op het nieuwe autoluwe Operaplein. De centrale ligging biedt toekomstige bewoners een prachtig uitzicht over de verre horizon, zonder overburen.

Verdiepingshoge, kamerbrede ramen benutten die meerwaarde voluit, en omkaderen de bruisende stad en Antwerpse skyline. “De vernieuwde Antwerp Tower belichaamt stedelijk comfort. Je kunt resideren in het centrum van de stad zonder inkijk, in complete privacy”, verklaart Philip Rubbens, Project Developer bij Matexi Antwerpen. “Overburen zijn er niet. In de toren ervaar je pure rust, maar tegelijk woon je in the middle of everything.” Zo heeft elk appartement vanaf de zesde verdieping een penthouse-gevoel.

Nergens kan je hoger wonen in centrum Antwerpen dan in Antwerp Tower: op een hoogte van 80m tot 100m liggen de hoogstgelegen appartementen van Antwerpen, met een variatie aan uitzichten: van de haven, over het station tot het stadspark.

Brede waaier aan mogelijkheden

In totaal biedt Antwerp Tower ruimte voor 240 appartementen. Een verdieping telt 6 tot 14 appartementen met een oppervlakte tussen 66m² en 143m², en 1, 2 of 3 slaapkamers. Helemaal bovenaan komen er penthouses die tot 358 m² groot zijn. “Er is voor elk wat wils, want binnen Antwerp Tower is er een grote diversiteit aan appartementen.” vertelt Rubbens. “Zo vind je appartementen van 66m² verspreid van de 6e tot de 23e verdieping, als investering of als pied-à-terre. Daarnaast zijn er luxeappartementen van 160m² tot 358m² die rechtstreeks bereikbaar zijn met aparte, snelle liften. De oppervlakte en afwerking van deze appartementen zorgen voor een bijhorend prijskaartje, waarin een specifiek publiek geïnteresseerd is.”

Verkoop start op 13 oktober

Zaterdag 13 oktober tussen 10u en 16u zijn geïnteresseerden welkom voor meer informatie over de verschillende appartementen in Antwerp Tower. “Wij kijken ernaar uit om dit weekend het brede publiek kennis te laten maken met de magie van de legendarische Antwerp Tower“, verduidelijkt Rubbens.