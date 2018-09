Antwerp-trainer Bölöni mogelijk 2 wedstrijden naar de tribune

Antwerp speelt zondag een topper tegen Anderlecht. En The Great Old heeft met een vijfde plek in de stand z'n start niet gemist. En dat ze ambitie hebben om het nog beter te doen, bewijst de contractverlenging van Bölöni met daar bovenop de nieuwe aanwinsten: Lior Refaelov komt over van Club Brugge en Amara Baby van Charleroi. Wij vroegen aan Eddy Snelders hoe hij Antwerp ziet presteren... nu zondag en in de loopt van de competitie.