Antwerp verdedigt vanavond licentiedossier bij het BAS

De Kalmthoutse wielerclubs en wielertoeristen strijden weer om de titel Kampioen van Kalmthout. Het concept is hetzelfde : met start en aankomst op de Kapellensteenweg aan Gitok en het parcours van 3,8 kilometer. De dag start met de ploegentijdrit, dan is het aan de kinderen in het spoor van een bekende wielrenner en daarna starten de 2 ritten over 8 en 10 ronden voor de verschillende leeftijdsreeksen. Je kan deelnemen vanaf 16 jaar. Alle fietsen krijgen een tag met een chip ingebouwd, waardoor de uitslag digitaal en automatisch opgemaakt wordt. Dit zorgt voor een correcte uitslag. Ook dit jaar hopen we op goed weer en veel gezelligheid. Er komt een drank- en eetstand aan de start en na de wedstrijden is het sportief verbroederen in de refter van Gitok. Uiteraard wordt er gekoerst, maar dit kampioenschap geeft iedereen de kans gezellig en sportief doorheen eigen dorp te fietsen op een afgebakend parcours en onder het aanzien van vele supporters. Alle info op www.kalmthout.be/kampioenschap. Contact : sport@kalmthout.be, 03/666 95 02 (bericht en foto : Gemeente Kalmthout)