Nieuws Antwerp: verhaal Refaelov over en out

Het verhaal van Lior Refaelov bij Antwerp is over en out. De club heeft gisterenavond laten weten dat haar sterspeler geen wedstrijden meer mag meespelen. Het bestuur had een gesprek met Refaelov. Daaruit bleek dat er in de huidge situatie geen goede beslissing meer kon genomen worden.