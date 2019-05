In het voetbal verloor Antwerp gisteravond op de Bosuil van AA Gent met 1-2. Een pijnlijke nederlaag voor rood-wit, want met nog één speeldag te gaan in play off 1 staat Antwerp nu vierde. Europees voetbal is dus nog altijd geen zekerheid. En dat is zuur, zeker na het feestje dat de supporters gisteren al voor de wedstrijd hielden op de Bremweide naast het stadion.