Antwerp heeft geen verlengstuk kunnen breien aan zijn fraaie reeks van overwinningen. Het was een schitterende week voor The Great Old met zeges tegen Beerschot (3-2) en Tottenham (1-0), maar op Anderlecht werd met het kleinste verschil verloren. Het was de ingevallen Paul Mukairu die een kwartier voor affluiten voor de enige treffer van de wedstrijd zorgde. De van Antalyaspor gehuurde Nigeriaanse aanvaller werd aan de rand van de zestien aangespeeld door belofteninternational Albert Sambi-Lokonga, kreeg vervolgens te veel tijd en ruimte van de bezoekende verdediging, en draaide het leer met rechts in de verste hoek, voorbij Antwerp-doelman Jean Butez. De twintigjarige Mukairu was nog maar aan zijn eerste speelminuten bezig bij paars-wit, voor Sambi-Lokonga was het de eerste assist van het seizoen. Paars-wit sprokkelde zo een belangrijke driepunter, de tweede op rij en nog maar de eerste zes op zes die ze dit seizoen konden laten noteren. Voor Antwerp was het de eerste competitienederlaag sinds 30 augustus, toen er met 2-0 verloren werd van Charleroi. Nadien bleven de jongens van Ivan Leko zes duels ongeslagen in de Jupiler Pro League. In de stand zien ze Anderlecht met twintig punten op gelijke hoogte komen, samen met Club Brugge delen ze de derde plaats, op twee punten van leider Charleroi. Eén punt achter... Beerschot. Foto Belga