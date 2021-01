Antwerp versterkt zich met Uruguayaanse aanvaller

Royal Antwerp FC versterkt zich met de Uruguayaanse aanvaller Felipe Avenatti (27).

Felipe Avenatti trok op 20-jarige leeftijd van het Uruguayaanse River Plate (uit Montevideo) naar Italië. In 2018 ruilde hij Bologna in voor KV Kortrijk en een jaar later trok hij naar Standard. In Belgische loondienst trof Avenatti 20 keer raak in 69 duels. De club bereikte met Standard Luik een overeenkomst voor huur tot einde van het seizoen mét optie tot aankoop.

(Bericht en foto : website RAFC)