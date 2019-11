De 82-jarige Herman De Ridder is erin geslaagd om het Belgisch uurrecord 80+ op de fiets fors te verbeteren. De Kalmthoutenaar reed 37,046 gedurende 60 minuten op de wielerpiste van het Vlaams Wielercentrum in Gent. Herman verbetert daarmee het vorige uurrecord 80+ van 33,750 km Luidkeels aangemoedigd door meer dan 250 enthousiaste supporters startte Herman De Ridder zijn uurrecordpoging de op wielerpiste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent. “De start ging vlot”, aldus Herman. “Met al dat volk hier en vanwege de 6 maanden intense voorbereiding was ik uiteraard wel wat zenuwachtig vandaag. Maar ik voelde me onmiddellijk goed bij die eerste rondjes op de piste. Ik kon m’n tempo behouden, mede door al die aanmoedigingen telkens ik over de meet reed. M’n coach gaf aanwijzingen en zo wist ik na een tijd dat het goed zat. Het laatste kwartier werd het wel wat zwaarder en viel ik wat terug. Maar uiteindelijk had ik marge genoeg om het vorige record ruimschoots te verbeteren. En daar ben ik supercontent mee !” Schema perfect uitgevoerd Timothy Vangheel uit Kalmthout, de coach van Herman, was niet verrast door deze prestatie. “Hij heeft het vooropgesteld schema nauwgezet uitgevoerd. Over elke ronde op de piste reed hij ongeveer 24,3 seconden. Hij trapte zo’n 90 omwentelingen per minuut met een verzet van 50 x 16. En dat resulteerde dus in deze nieuw recordafstand van meer dan 37 km/u. Een prachtig resultaat !” “Ik begeleid Herman nu al een half jaar en hij heeft me echt verbaasd”, gaat de coach verder. “Wat hij nog allemaal kan als 82-jarige, dat is ongelooflijk. Herman heeft niet alleen een goede gezondheid, hij leeft er ook naar. Tegelijk heeft hij nog steeds de ambitie om sportief te verbeteren en zo’n uitdagingen aan te gaan. Training voor ouderen “De komende dagen ga ik het nu toch wat rustiger aan doen”, lacht Herman. ”Want het waren drukke maanden in aanloop naar vandaag, er kwam toch wel wat bij kijken. Ook organisatorisch was het een hele klus. Ik wil uitdrukkelijk de werkgroep van m’n wielerclub De Heidestoempers en de vele sponsors bedanken. Zonder hun hulp was het nooit gelukt”. De pronostiek van de supporters bracht ook een aardig bedrag op. “Daarmee gaan we gratis lichaamstrainingen aanbieden voor oudere wielertoeristen uit de regio van Kalmthout. Die doen immers serieuze sportieve inspanningen, maar vergeten wel eens andere spiergroepen te oefenen. Sportcoach Timothy Vangheel zal deze turnoefeningen organiseren. Want je bent nooit te oud om sportieve uitdagingen aan te gaan. Zo kan ik ouderen aanzetten om m’n voorbeeld te volgen en lang gezond te blijven”, zo besluit een glunderende Herman.