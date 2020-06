Antwerp wil kandidaat-Rode Duivel strikken

Bij voetbalclub Antwerp is het voorlopig nog vrij stil rond inkomende transfers, maar The Great Old werkt achter de schermen wel hard om versterking binnen te halen.

Zo willen ze op de Bosuil graag Junior Edmilson binnenhalen. Het grote Braziliaans-Belgische talent speelt sinds 2018 in Qatar, maar hij heeft wel oren naar een terugkeer naar ons land. Edmilson speelde eerder bij Sint-Truiden en Standard in de hoogste klasse. Door terug naar Europa te keren hoopt Edmilson zich in de kijker te spelen bij bondscoach Roberto Martinez, zodat hij volgend jaar misschien kan meedoen aan het Europees Kampioenschap. Edmilson is wel een dure vogel, dus Antwerp lijkt veel geld op tafel te zullen moeten leggen.

(foto © Belga)