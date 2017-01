Twee stunts gisteravond in de topleague van het korfbal. Boeckenberg, al zes keer op rij kampioen in de zaal, is niet langer ongenaakbaar. Het verloor bij middenmoter Kwik en dat is toch al de derde nederlaag dit zaalseizoen. Met Borgerhout, vorig jaar verliezend finalist, gaat het nog veel slechter. De zebra's beten in het zand bij Floriant en mogen nu al een kruis maken over de kruisfinales.