Antwerp wint verdiend bij Ludogorets

Antwerp heeft zijn eerste wedstrijd van de groepsfase in de Europa League gewonnen met 1 - 2 bij Ludogorets.

Ludogorets kwam kort na rust op voorsprong, maar de Great Old vocht terug en creëerde kansen. Na goed een uur spelen bracht Gerkens de stand in evenwicht en nog geen 10 minuten later legde Refaelov de 1 - 2 eindstand vast. Een verdiende overwinning voor Antwerp, dat nu naast Tottenham aan de leiding staat in groep J. De Londense club won met 3 - 0 van LASK.

Gent verloor met 1 - 0 bij Liberec en Standard moest het onderspit delven thuis tegen de Glasgow Rangers

(foto © Belga)