Antwerp wint voor de vijfde keer op rij

De trein van R Antw FC dendert voort door de eerste afdeling B. Dank zij een 2-4 overwinning op het veld van Tubeke pakt Wim De decker 15 op 15 met de Great Old en de roodwitten blijven dan ook aan de leiding in het tweede periodekampioenschap.

Antwerp kon in de openingsfase al een aantal keren dreigen. Na een vrije trap haalt Dierckx uit op de doelman. Lallemand tikt de rebound binnen. Antwerp zo op 0-1 na bijna een half uur voetballen. De voorsprong is op dat moment verdiend.

Maar dan kantelt de weegschaal naar de kant van de Waals-Brabanders. Eerst moet Debaty een paar keer tussenkomen. Maar wanneer Omolo aan het knoeien gaat, hebben ze bij Antwerp achteraan geen verhaal meer. 1-1, de goal is van Diallo, de stand is zo opnieuw in evenwicht.



Net voor rust tekent de Tubeke-doelman voor zijn tweede flater van de middag. Als die van Lallemand al makkelijk was, is deze van Dequevy dat nog veel meer. Zo kan Antwerp met een 1-2 de rust in na een helft met vele kansen die alle kanten opkon.



Kort na de rust mag er bij de thuisploeg al onmiddelijk één gaan douchen. Zenke krijgt rood na een slag aan Joren Dom.

Antwerp doet echter niets met zijn numerieke meerderheid. Op het uur zorgt Tubeke voor het eerst voor gevaar. En met succes. 2-2, de knappe vrije trap is van Andrei De Camargo.



Tubeke krijgt dan kansen om op voorsprong te komen. Maar 10 minuten voor tijd mag Laurent Zenke gaan vergezellen in de kleedkamer. Tuur Dierckx zet zich achter de bal. Dierckx herstelt zijn eigen misser. Antwerp 2-3 voor en met 2 man meer op het veld.



Tubeke gaat in de slotafse dan volledig door de knieën. Owusu heeft nog een kers in zijn broekzak zitten die het feest van Antwerp compleet maken. 2-4 is de einduitslag. Wim De Decker pakt 15 op 15, the great old blijft zo aan de leiding in de tweede periode.