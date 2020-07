Antwerp zoekt 100 supporters die hun zitplaats op tribune 4 willen afstaan

Er is een stormloop voor de abonnementen van Antwerp. Zo erg zelfs, dat er 100 abonnementen voor tribune 4 teveel werden verkocht. RAFC vraagt aan 100 abonnees om hun abonnement in te wisselen voor een andere plaats.

Dit staat op de website https://royalantwerpfc.be/

Wat er ook moge gebeuren, jullie verlengden massaal jullie abonnement voor 2020-2021. In naam van Royal Antwerp Football Club en de ganse Rood-Witte familie: bedankt voor jouw loyale steun aan de club! We hopen jullie zo snel mogelijk terug te ontvangen op de vertrouwde Bosuil.

De enorme vraag naar zitplaatsen heeft echter de capaciteit van onze nieuwe zittribune met 100 personen overschreden waardoor wij op zoek zijn naar een oplossing. Aangezien we deze kwestie zo ongedwongen mogelijk willen laten verlopen, zijn we op zoek naar een 100-tal supporters die hun zitplaats op Tribune 4 willen afstaan.

Dit zijn de opties :

Je verhuist naar een staanplaats op Tribune 4 staanplaats en je krijgt €70 terug. Je verhuist naar een zitplaats op Tribune 3 en je krijgt €60 terug. Je verhuist naar vak 111 op Tribune 1 en dit zonder meerprijs.

De club garandeert dat jullie sowieso op deze plaatsen kunnen blijven zitten, wat er ook moge gebeuren.

We hopen dat er voldoende supporters vrijwillig willen veranderen. Indien niet zijn we genoodzaakt om enkele supporters verplicht te laten verhuizen. Om dit zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, zullen we de 100 jongste abonneehouders naar de staanplaatsen doorverwijzen (we zorgen dat we geen families of groepen uit elkaar trekken).

Indien jij jouw zitplaats wil afstaan, kan je een mail met je naam en customer ID door te sturen naar ticketing@rafc.be

