Antwerp zoekt commentatoren voor blindentribune

Voetbalclub Antwerp is op zoek naar voetballiefhebbers die wedstrijden van commentaar kunnen voorzien voor mensen met een visuele beperking. Vanaf de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem op 24 januari opent RAFC permanent een blindentribune waardoor ook mensen met een visuele beperking de wedstrijd live kunnen meevolgen.

Wie interesse heeft kan zich kandidaat stellen voor 6 januari 2020 via thomas.desmet@inter.vlaanderen. Begin januari wordt er een selectie gemaakt en worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een opleidingsavond in het stadion in de week van 13 januari. Vanaf 24 januari 2020 ga je van start met de blindentribune.

Bij de wedstrijd Antwerp - KV Mechelen testte The Great Old al eens het gebruik van de blindentribune en de daarbij horende commentaar. Een verslag daarover kan je hier bekijken. Zeker voor wie zich graag kandidaat wil stellen, is dat een aanrader.

(Foto: © Belga)