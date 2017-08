Het zijn mooie dagen voor de fans van Royal Antwerp F.C. De Great Old prijkt fier op een vierde plek in het klassement na een knappe 10 op 15. Dit weekend is er, dankzij de Rode Duivels, geen competitievoetbal dus slaan Bölöni en co tot en met vrijdag kamp op in het Nederlandse Horst. Ver weg van alle drukte, pers en transferperikelen.