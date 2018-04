Antwerpen begint op 2 mei met Adviespunt Verslaving

Dokters van het Middelheimziekenhuis hebben een pacemaker betaald voor één van hun patiënten. Het nieuwe toestel, een mini-pacemaker ter grootte van een batterij, is in 2016 uitgevonden en wordt nog niet terugbetaald door het ziekenfonds. Dat vinden de artsen jammer, want in tegendeel tot andere toestellen vereist het geen grote ingreep. Er zijn ook minder risico's voor de patiënten.