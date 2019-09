Bij huisarts en PVDA-politicus Dirk Van Duppen is een ongeneeslijke kanker vastgesteld. Dat heeft de Deurnenaar zelf bekend gemaakt op sociale media. Van Duppen heeft pancreaskanker, met uitzaaiingen in de lever. Een kanker die helaas niet te genezen is. Het enige wat hem nog rest is palliatieve chemotherapie, om de groei zoveel mogelijk te vertragen. Van Duppen startte in 1981 een groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk in Deurne, waarbij artsen slechts een basistarief vragen. Van Duppen bleef er tot nu actief. Tien jaar geleden ontving hij de Prijs voor de Democratie. Van Duppen is 63.